PF apura atuação clandestina de empresa de segurança em evento no RN

Mossoró/RN. A Polícia Federal realizou, na terça-feira (24/2), fiscalização na cidade de Apodi/RN, para apurar a atuação de empresa responsável pela segurança privada em evento de carnaval promovido pela prefeitura municipal.

A diligência foi motivada por denúncias e por imagens amplamente veiculadas na imprensa, que registraram a agressão a um jovem com deficiência auditiva por indivíduos contratados para atuar na segurança do evento.

Durante a inspeção, foi constatado que a empresa operava de forma clandestina, sem a devida autorização da Polícia Federal para exercer atividades de segurança privada.

Foi lavrado auto de encerramento das atividades irregulares, e a Prefeitura de Apodi/RN foi formalmente notificada acerca da contratação, com o objetivo de prevenir novas ocorrências dessa natureza.

A empresa poderá responder pelas irregularidades relacionadas à prestação clandestina de serviço de segurança privada.

