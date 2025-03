PF apresenta estudo de biocombustível produzido de maconha apreendida

Belém/PA. Na próxima sexta-feira (28/3), às 11h, a Polícia Federal apresentará um projeto de geração de biocombustível utilizando maconha (canabis sativa) apreendida como matéria-prima, no Pará, em plena celebração dos 81 anos da instituição. O estudo, intitulado “Projeto Cannabiocombustível”, foi realizado com o apoio das Universidades Federais do Pará (UFPA) e de Santa Catarina (UFCS).

O projeto, iniciado há cerca de dois anos, no Laboratório da Superintendência da Polícia Federal no Pará, está em fase inicial. Ainda não é possível esgotar as aplicações dos produtos gerados no processo de ruptura da estrutura molecular original da maconha. Com isso, pode, inclusive, serem descobertas propriedades medicinais desse bio-óleo, após sua análise laboratorial. A iniciativa concebe a fabricação de combustível verde a partir de droga que é fruto de apreensão policial ou de órgãos de fiscalização.

O processo produz, ainda, um biocarvão extremamente poroso que pode servir para despoluição de águas residuais ou como fertilizante, além de um condensado aquoso (vinagre pirolítico) ou, ainda, como conservante de alimentos ou fungicida.

O experimento é uma iniciativa inovadora para gerar energia renovável na cidade que receberá a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 – COP30. Além de gerar economia para a administração pública, ao diminuir o tamanho dos locais de armazenamento e de logística dos materiais apreendidos.

