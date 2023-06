PF apreende veículo utilizado para tráfico de drogas no PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal apreendeu, em ação conjunta com o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) do Paraná, um veículo adaptado para transportar drogas nas proximidades de um porto clandestino no lago de Itaipu, no município de Santa Helena/PR, na noite dessa segunda-feira (5/6).

A ação ocorreu durante patrulhamento próximo às barrancas do lago, quando avistaram um carro se deslocando em direção a um porto clandestino, no distrito de São Vicente Chico/PR. Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor fugiu pela mata ciliar local, deixando o veículo, sem os bancos dos passageiros e outras alterações suspeitas.

Diante da situação, o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a realização dos procedimentos policiais pertinentes.

A ação contou, ainda, com apoio de militares do BPFron que realizaram buscas pelos entorpecentes no local.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal