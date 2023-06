PF apreende veículo carregado com galões de azeite adulterados

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram, na tarde desta terça-feira (20/6), mais uma ação de combate ao contrabando e descaminho de produtos de origem argentina nas proximidades da aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves.

Após o reforço na fiscalização na fronteira com a Argentina, os policiais monitoravam um carregamento de azeite, da mesma marca apreendida recentemente e constatada sua falsificação.

O condutor tentou utilizar um desvio para evitar a fiscalização aduaneira e ingressar com cerca de 50 galões de azeite, mas foi surpreendido pela PF, tendo o veículo e os produtos retidos e encaminhado para a Receita Federal.

A PF ressalta que todo azeite da marca “Valle Viejo” está com comercialização suspensa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), desde 2021, e por isso não há importação ilícita.

Além disso, durante as investigações, foi realizado contato com os representantes legais detentores da marca que descartaram qualquer relação com o produto comercializado. A suspeita é que tal produto seja envasado em Puerto Iguazu é introduzido ilegalmente no país. Todos as amostras apreendidas pela PF e demais órgãos aduaneiros apresentaram adulterações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz

[email protected]

Disque-Denúncia

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal