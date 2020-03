PF apreende veículo carregado com cigarros paraguaios

Pelotas/RS – Ação integrada entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Polícia Civil resultou na apreensão de 20 kg de cocaína e na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (4/3).

A partir de informações de inteligência que indicavam a chegada de uma carga de cocaína a Rio Grande, vinda de São José no Norte, policiais passaram a monitorar os automóveis que utilizavam a balsa que realiza o percurso entre os dois municípios. Em abordagem a uma camionete suspeita que desembarcou em Rio Grande, os policiais localizaram a droga escondida nas portas do veículo, com auxílio de um cão farejador.

O preso, de 28 anos, é natural de Palhoça (SC) e foi conduzido à delegacia de Polícia Federal em Rio Grande. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça Estadual.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas

Fone: (53) 3309.9000