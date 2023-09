PF apreende uma tonelada de maconha

Goiânia/GO – A Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar do Estado de Goiás, apreendeu na noite deste sábado (9/9), no interior do Estado, uma tonelada de maconha.

Após compartilhamento de informações, foi realizada a abordagem de um caminhão na GO-050, na zona rural de Acreúna/GO. Durante a busca veicular, que contou com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães da Polícia Militar, foi localizada a carga de droga.

Constatou-se que o caminhão e a carreta estavam documentalmente regulares. O indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas e conduzido juntamente com o veículo e a droga para a Superintendência Regional da Polícia Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás

Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260

E-mail: [email protected] | www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal