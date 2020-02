PF apreende um caminhão carregado com 400 caixas de cigarros paraguaios

Foz do Iguaçu/PR – Nesta quarta-feira (12/2), policiais federais e da Força Nacional, no âmbito da Operação Hórus e Programa VIGIA, durante patrulhamento embarcado pelo Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, avistaram uma movimentação suspeita de uma embarcação na margem brasileira. No momento da abordagem, seus ocupantes fugiram em direção à mata.

Foi constatado que a embarcação de madeira a remo transportava caixas contendo cigarros.

Embarcação e cigarros foram levados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

