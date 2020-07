PF apreende quase 400 kg de maconha no Paraná

.

Foz do Iguaçu/PR – Por volta das 13h do dia 15/7, policiais federais e policiais civis, em patrulhamento no Lago de Itaipu, notaram uma movimentação suspeita nas margens do braço do Lago, local conhecido como Copagril, em Sub Sede, Santa Helena/PR.

Com a aproximação da equipe policial, os suspeitos conseguiram escapar pela mata existente no local. Foram encontrados 386,14 kg de maconha em diversos pacotes e fardos.

O entorpecente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Contato: (45)3576-5515

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, Marinha do Brasil e SEOPI/MJSP.