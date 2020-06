PF apreende quase 10 kg de maconha no aeroporto internacional de Pernambuco

.

Recife/PE – A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta tarde (2/6), no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, duas pessoas por tráfico de drogas. As prisões aconteceram durante fiscalização de rotina destinada a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, bem como outros tipos de ilicitudes de competência federal no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre.

Os policiais federais, em procedimento padrão, perceberam que uma passageira demonstrava bastante nervosismo, inquietação e impaciência. Ela foi separada para uma entrevista prévia. Os federais começaram a lhe questionar sobre o que havia no interior da mala, tendo ela respondido com bastante insegurança aos questionamentos e entrando em contradição.

A ação foi concluída quando os policiais, ao abrir a mala em sua presença, encontraram 16 tabletes embalados em fita adesiva, totalizando um peso bruto de 8,5 Kg de maconha. Além da droga também foram apreendidos, passagens aéreas, dois aparelhos celulares, R$ 2.900, além de um veículo.

Na continuidade das investigações, foi identificado e preso um autônomo que iria receber a droga, quando chegou num veículo para se encontrar com a suspeita que ficaria hospedada num Hotel no bairro do Setúbal-Recife/PE.

Terminado os trabalhos investigativos e tendo sido a droga encontrada, os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e, em seguida, foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo, onde acabaram sendo autuados pela prática do crime contido no artigo 33 e 40 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes).

Caso sejam condenados, poderão pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Após a autuação, os presos foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito no IML-Instituto de Medicina Legal e em seguida passarão por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça Estadual/PE.

ESTATÍSTICA DE APREENSÕES NO AEROPORTO DOS GUARARAPES:

Essa é a sexta apreensão de drogas feita pela Polícia Federal, no Aeroporto dos Guararapes. Até agora 7 pessoas foram presas sendo 5 mulheres e 2 homens e aprendidos 27Kg de cocaína e 21kg de maconha. No ano passado 10 pessoas foram presas no Aeroporto dos Guararapes – sendo 3 homens e 7 mulheres e apreendidos 60,2Kg de cocaína e 30Kg de skunk.

