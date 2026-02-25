PF apreende mercadorias descaminhadas no Aeroporto Internacional de João Pessoa/PB

João Pessoa/PB. A Polícia Federal, nesta quarta-feira (25/2), em fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em João Pessoa/PB, realizou a apreensão de mercadorias sem documentação fiscal. Os produtos estavam com três passageiros.

A fiscalização integra as atividades permanentes da Polícia Federal no ambiente aeroportuário, com o objetivo de coibir a circulação de mercadorias de origem duvidosa e de combater crimes fiscais.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal