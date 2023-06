PF apreende meia tonelada do drogas em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta sexta-feira (02/06), policiais federais realizavam patrulhamento conjunto com agentes do BOPE e BPFRON, quando localizaram um veículo abandonado carregado com fardos de maconha.

Os policiais percorriam as proximidades da barranca do rio Paraná, em Foz do Iguaçu/PR, vistoriando portos clandestinos e possíveis traficantes e contrabandistas que atuam na região. Em um determinado momento, foi localizado um veículo abandonado próximo a um porto clandestino, com diversos fardos de maconha em seu interior.

Após vistoriar o local, não foi encontrado nenhum responsável pelo veículo, que continha cerca de 497 quilos de maconha. O veículo com o entorpecente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura da apreensão.

Fonte: Polícia Federal