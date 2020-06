PF apreende material possivelmente usado para difusão de arquivos contendo pornografia infantil

.

Guajará-Mirim/RO – A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e com apoio da Força Nacional e CREAS do município de Nova Mamoré, realizaram hoje (10/6) uma operação de resgate de trabalhadores estrangeiros, em situação análoga a trabalho escravo, no distrito de Jacinópolis, município de Nova Mamoré-RO. A operação foi denominada “Ventre Livre”, em alusão a uma gestante que estaria entre os resgatados.

Ação deflagrada após denúncia encaminhada a diversos órgãos públicos sobre uma possível prática de crime em que estrangeiros seriam mantidos em situação análoga a trabalho escravo em uma propriedade rural naquela região levou a articulação entre estes órgãos para uma operação de fiscalização in loco, visando coibir esta prática muito comum que ocorre com estrangeiros no interior de nosso país.

As famílias trabalhavam em situação de vulnerabilidade, sem registro em carteira de trabalho, com descontos abusivos e sem recebimento de salários há vários meses. Entre as cinco pessoas resgatadas, todas venezuelanas, estavam uma gestante e uma criança de 11 anos, que segundo a denúncia também trabalhavam na lavoura de maracujá mantida naquela propriedade.

No local foram encontrados diversos frascos de veneno e bombas de aplicação, porém nenhum EPI para a proteção dos trabalhadores.

Após vistoria no local por Fiscal do MTE e em conversa com os trabalhadores, foi efetuado o resgate das duas famílias com o auxílio do CREAS de Nova Mamoré que encaminhou-as a um abrigo para que aguardem a resolução da situação e possam ser reintegrados ao mercado de trabalho sob condições normais, com o apoio do MTE.

Diante dos fatos, resgatados os trabalhadores, a investigação seguirá e o proprietário poderá responder pelos atos praticados nas esferas civil, trabalhista e penal.

