PF apreende mala de viagem com tabletes de maconha na Rodoviária de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, no início desta semana, uma mala de viagem com tabletes de maconha durante fiscalização na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu.

Durante uma vistoria em um ônibus de linha intermunicipal, uma bagagem foi encontrada sem o responsável embarcado, o que chamou atenção da equipe policial. Após aberta, foram encontrados 30 tabletes de maconha, com peso total de 21.930g, que teriam como destino a cidade de Cascavel/PR.

A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a formalização da apreensão e o início das investigações para a identificação dos envolvidos.

