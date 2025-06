PF apreende mais de três toneladas de maconha em rodovia de São Paulo

Campinas/SP. Neste sábado (21/6), a Polícia Federal apreendeu aproximadamente 3,4 toneladas de substância entorpecente transportadas em um caminhão que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares, no município de Cotia/SP.

A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (TOR), a partir de informações compartilhadas com a Receita Federal. O veículo, que havia saído do Paraná, foi abordado no km 31 da rodovia. Durante a fiscalização, o condutor apresentou sinais de nervosismo, o que motivou a vistoria e resultou na localização da carga ilícita no compartimento de carga.

O caminhão e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campinas, onde também foi apresentada a pessoa presa em flagrante.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e o destino da droga apreendida.

Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas/SP

[email protected] | www.gov.br/pf

(19) 3345-2260

Fonte: Polícia Federal