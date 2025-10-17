Connect with us

Polícia Federal

PF apreende mais de R$ 1 milhão em espécie em Porto Velho/RO

Porto Velho/RO. A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (16/10), R$ 1.095.900 em espécie durante abordagem a um homem na cidade de Porto Velho/RO.

A ação teve início após informações de que um homem teria comparecido a uma agência bancária para efetuar o saque de elevados valores, supostamente armado e acompanhado por seguranças particulares. Durante diligência, a equipe da Polícia Federal identificou o homem logo após sair da agência, portando uma mochila com o dinheiro e prestes a ingressar em um veículo de uma cooperativa de garimpeiros.

O abordado não apresentou documentação que comprovasse a origem ou o destino dos recursos, alegando realizar transporte esporádico para a cooperativa, sem vínculo formal ou instrumento de representação.

Durante a abordagem, foi localizada também uma arma de fogo registrada, cujo porte será analisado no curso da investigação. O dinheiro foi encaminhado à Caixa Econômica Federal para depósito judicial, sendo lavrado termo de apreensão.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido. 

A Polícia Federal reforça seu compromisso no combate à lavagem de dinheiro e às organizações criminosas, especialmente em áreas sensíveis como fronteiras e regiões de garimpo, contribuindo para a proteção da economia nacional e o fortalecimento do Estado de Direito.

