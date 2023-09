PF apreende mais de 5 toneladas de produtos alimentícios contrabandeados

Foz do Iguaçu/PR – Na manhã de sexta-feira (15/09/2023), policiais federais apreenderam dois furgões carregados com cerca de 5,5 toneladas de leite em pó proveniente da Argentina. A abordagem ocorreu na região central de Foz do Iguaçu/PR.

Os motoristas dos veículos não possuíam documentos que comprovassem a regular importação dos produtos. Cumpre esclarecer que é proibido importar produtos de origem animal que não possuam certificação sanitária emitida pelo órgão responsável do país de origem. Por esse motivo, eles foram presos em flagrante por contrabando.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do auto de prisão em flagrante. As mercadorias e veículos foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal para os procedimentos fiscais cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

Disque-Denúncia (45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal