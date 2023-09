PF apreende mais de 370kg de maconha no PR

Cascavel/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná, apreendeu mais de 370 kg de maconha, entre as cidades de Toledo e Cascavel, no Paraná. A ação se deu após recebimento de informações sobre determinado transporte ilícito de droga que estaria se dirigindo para Cascavel.

Após verificarem a veracidade das informações, os policiais avistaram o veículo suspeito, na BR 467. Na ocasião, o condutor perdeu o controle e colidiu frontalmente com uma carreta que passava na referida rodovia.

A equipe policial foi até ao local do acidente e encontrou no interior do veículo um total de 374,7 kg maconha. Além disso, verificou-se que as placas do veículo eram falsas, correspondendo na realidade a outro carro.

Diante dos fatos, o entorpecente foi levado à delegacia da Polícia Federal e o motorista foi encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel, com ferimentos leves.

Fonte: Polícia Federal