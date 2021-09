PF apreende mais de 230 kg de maconha em Andradina/SP

Belo Horizonte/MG – Na quinta-feira (2/9), a Polícia Federal, em conjunto com a Força Tarefa de Uberlândia/MG e com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, realizou ação que culminou com a abordagem de dois veículos no município de Andradina/SP.

Um dos veículos, que tinha placas de Belo Horizonte e era ocupado por um jovem casal, vinha à frente fazendo a função de batedor do segundo veículo, que estava com placas de Campo Grande/MS e era conduzido por um jovem residente em Tupaciguara/MG.

Durante a vistoria, constatou-se que o segundo veículo transportava mais de 230 kg de maconha, repartidos em 203 tabletes, e mais de 40 kg de skunk, divididos em 129 pacotes.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP, onde, autuados em flagrante por tráfico ilícito de drogas, permanecem à disposição da Justiça.

