PF apreende mais de 21 kg de maconha no Aeroporto de SP

Guarulhos/SP – A Polícia Federal prendeu na quarta-feira (29/1), no Aeroporto Internacional de São Paulo, como resultado de operação de fiscalização da Receita Federal, uma passageira de voo nacional com mais de 21 kg de maconha.

Servidores da Receita Federal, que realizavam operação com o apoio do veículo “Van Scanner”, para fiscalização das bagagens despachadas, identificaram material suspeito dentro de uma mala que seguiria em voo com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Os servidores da Receita, localizaram a passageira, proprietária da mala, no interior da aeronave e a conduziram à sede policial. Os peritos federais identificaram o material suspeito como maconha e aferiram mais de 21 kg da droga. A passageira, de 21 anos, chegou em Guarulhos proveniente de Curitiba, no Paraná, em voo de conexão.

A presa ficará à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

