PF apreende mais de 18 kg de cocaína e prende estrangeiro por tráfico internacional no Aeroporto de Guarulhos

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, atuando no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, prendeu um estrangeiro por tráfico internacional de drogas e apreendeu mais de 18 quilos de cocaína em duas ações distintas realizadas nesta semana.

Nesta quinta-feira (16/10), servidores da Receita Federal, durante a fiscalização aduaneira da mala de um passageiro de nacionalidade peruana, identificaram, com o auxílio de equipamento de raios-X, a presença de dois volumes suspeitos no interior da estrutura da bagagem. O viajante havia sido inadmitido pela Itália ao tentar desembarcar em Milão e retornou ao Brasil. Acionados, os policiais federais conduziram o passageiro à delegacia, onde a mala foi submetida a exame pericial. Dos fundos falsos do equipamento foram retirados dois quilos de cocaína. O estrangeiro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e será apresentado à Justiça Federal.

A outra apreensão ocorreu na terça-feira (15/10), como desdobramento de uma prisão realizada na manhã do mesmo dia. Na ocasião, a PF havia detido um funcionário do aeroporto que tentou ingressar em área restrita com 17 kg de cocaína ocultos em um fundo falso de um carrinho de lixo. Após a prisão, os policiais realizaram diligências nos locais de trabalho habitual do preso e, dentro de um dos armários de uso do funcionário, foram encontrados e apreendidos mais de 16 kg de cocaína em tabletes, um aparelho celular e mais de R$ 10 mil em espécie.

