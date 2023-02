PF apreende mais de 1,5 tonelada de droga

Poconé/MT. A Polícia Federal, em operação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira – Gefron, apreendeu no fim da tarde deste domingo, 26/2, 1.723,90 kg de cloridrato de cocaína na região de Poconé.

A droga estava escondida no meio da vegetação densa do Pantanal Matogrossense, coberta por lonas e folhas.

A descoberta foi fruto de monitoramento da região fronteiriça realizada pelos órgãos de segurança no combate ao tráfico ilícito de drogas.

A região já fora anteriormente utilizada para esconderijo de drogas e, nas proximidades, foi constatada pista clandestina para pouso de aviões.

Preliminarmente, as investigações apontam possível ligação desta apreensão com um flagrante realizado no começo da tarde deste domingo em Sinop/MT, em que um avião foi abordado com 462 kg de cloridrato de cocaína.

As investigações continuam para identificação de todos os envolvidos, lideranças e a descapitalização das organizações criminosas.

Comunicação Social da Polícia Federam em Mato Grosso

Contato: (65) 99284-8987 / (65) 3927-9410

Atendimento ao público: (65) 99235-0900 (WhatsApp)