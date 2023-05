PF apreende maconha remetida via postal dos EUA

Natal/RN – A Polícia Federal, com apoio do Grupo Penitenciário de Operações com Cães da Polícia Penal (GPOC) e da área de segurança dos Correios, apreendeu, na última segunda-feira (22/5), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, situado na Zona Oeste da capital potiguar, cerca de 35 gramas de maconha, além de dois vidros de óleo da droga, comumente utilizados em cigarros eletrônicos, tudo importado ilegalmente dos Estados Unidos. Não houve prisão.

O entorpecente apreendido apresenta características próprias, que o diferem do que comumente é apreendido.

Essa fiscalização, que é feita rotineiramente, teve por objetivo combater o tráfico de drogas através do fluxo postal, e, desta vez, contou com a ajuda dos cães da PF e do GPOC.

A substância foi levada para os devidos procedimentos de apreensão e perícia na Superintendência da PF, onde será também instaurado inquérito policial para investigar eventuais envolvidos que poderão vir a responder por tráfico internacional de drogas.

Esta foi a primeira apreensão de maconha por via postal, importada dos Estados Unidos, feita pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

Fonte: Polícia Federal