PF apreende maconha no Aeroporto Internacional do Guararapes em Pernambuco

.

Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (15/5) a operação policial Balaio de Gato, com o objetivo de identificar os envolvidos com o recebimento de cédulas falsas por meio do serviço postal. Essa investigação é um desdobramento de ocorrência no dia 30/4/2020, encaminhada à PF em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

ENTENDA O CASO

No dia 30/04/2020, em decorrência de notícia crime repassada pela área de segurança do Correios, foi instaurado inquérito policial para apurar o encaminhamento de encomenda postal contendo cédulas falsas, com destino à Agência dos Correios de Presidente Kennedy.

Dando continuidade às investigações, foi cumprido nessa data Mandado de busca e apreensão em casa de suspeito no município de Presidente Kennedy, quando foram colhidos novos elementos para permitir a conclusão dos trabalhos.

Tão logo analisados os dados coletados, pretende-se apresentar os resultados ao MPF e à Justiça Federal.

CRIMES INVESTIGADOS

O investigado responderá pelo crime de adquirir ou guardar cédulas falsas, em que a pena varia entre 03 a 12 anos de reclusão.