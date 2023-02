PF apreende maconha em empresa transportadora

Fortaleza/CE. A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira (2/2), 2 kg de maconha ocultada em uma caixa de som, durante fiscalização de rotina em uma empresa transportadora em Fortaleza/CE. A ação teve a participação do cão detector de drogas “Inu”.

O cão, da raça belga malinois, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e apontou a existência de produto suspeito na carga despachada de Manaus/AM para Fortaleza. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a existência da droga.

A carga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Diante do ocorrido, a PF investigará as circunstâncias do crime e os autores em Inquérito Policial. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com pena de até 15 anos de reclusão.

