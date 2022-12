PF apreende maconha e prende mulher por tráfico de drogas

Fortaleza/CE: A Polícia Federal prendeu, na noite dessa quarta-feira (21), uma mulher natural de Manaus (AM), de 23 anos, após ser flagrada transportando 3,9 kg de maconha inserida em bagagem pessoal no Aeroporto de Fortaleza.

A presa tinha como destino final Fortaleza e foi flagrada no aeroporto, no desembarque de voo oriundo de Manaus. A investigada confessou o ilícito aos policiais no momento da abordagem. A ação teve a participação do cão detector de drogas.

O cão, da raça belga malinois, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e apontou a existência de produto suspeito na bagagem. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga.

A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.

