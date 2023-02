PF apreende grande quantidade de cocaína em navio

São Sebastião/SP – Desde a tarde de segunda-feira (30/1) e madrugada desta terça-feira (31/1), a Polícia Federal, em atividade conjunta com o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do estado de São Paulo (COE), e com o apoio das embarcações do ICMbio e Guarda Portuária, encontrou grande quantidade de cocaína em um navio com bandeira de Hong Kong.

O navio com destino a Nova Zelândia carregava cerca de 300 kg de cocaína acondicionado em pacotes submersos amarrados com cordas ao casco externo do navio. As equipes de mergulhadores trabalharam à noite inteira para a retirada do material.

Antes de sua parada no litoral norte de São Paulo o navio graneleiro aportou em Imbituba/SC.

