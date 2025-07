PF apreende grande quantidade de celulares irregulares em Campo Grande/MS

Campo Grande/MS. A Polícia Federal, com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, apreendeu, na tarde de quinta-feira (3/7), aproximadamente mil aparelhos celulares introduzidos ilegalmente no país. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina na rodovia BR-163, no município de Campo Grande/MS.

A abordagem ocorreu na rodovia BR-163, no município de Campo Grande/MS, quando os policiais interceptaram um caminhão frigorífico que transportava uma carga lícita de carnes. Durante a fiscalização, os policiais federais localizaram, ocultos em compartimento dissimulado (fundo falso) no interior do baú refrigerado, cerca de mil aparelhos celulares de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.

O condutor do caminhão foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O veículo e os produtos irregulares foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

