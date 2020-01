PF apreende embarcação com aproximadamente 600 caixas de cigarros paraguaio

Guaíra /PR – Nesta quinta-feira (16/1), novas apreensões foram realizadas por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON/PMPR, COE/PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Durante patrulhamento embarcado no lago de Itaipu, policiais visualizaram movimentação suspeita em porto clandestino e resolveram realizar aproximação para melhor fiscalização. Na tentativa de abordagem, os criminosos empreenderam fuga em meio à mata fechada e abandonaram todo o material ilícito, não sendo localizados. No local foram apreendidas duas embarcações de alumínio, carregadas com aproximadamente 45 caixas de cigarro.

Em outra ação, na zona rural de Guaíra/PR, policiais prenderam em flagrante um suspeito. Os outros envolvidos fugiram pela mata fechada, não sendo localizados. No local foram apreendidos dois caminhões carregados num total aproximado de 300 caixas de cigarro paraguaios e uma moto.

O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra

Contato: (44) 3642-9100 Fax – (44) 3642-9118