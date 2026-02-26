PF apreende eletrônicos descaminhados em Aeroporto Internacional de João Pessoa

João Pessoa/PB. A Polícia Federal apreendeu, nessa terça-feira (24/2), eletrônicos e bens de consumo sem documentação fiscal no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina, quando os policiais abordaram um passageiro, e, na dele bagagem, foram encontrados produtos eletrônicos importados sem comprovação de aquisição. Diante da irregularidade, os itens foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

