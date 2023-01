PF apreende drogas no Amazonas

Manaus/AM – A Polícia Federal informa que no dia 26/12/22, por volta das 10h30, durante fiscalização no Porto de Tabatinga/AM, foi efetuada a apreensão de aproximadamente 2,200 kg de substância análoga à pasta base de cocaína. A droga encontrava-se revestida por invólucro de plástico na cor preta dentro do ar-condicionado de um dos camarotes da embarcação tipo recreio. O homem que portava o material ilícito foi reconhecido e encaminhado para prestar esclarecimento na Delegacia Federal em TBA/AM. O homem contou em depoimento ao delegado responsável, que havia recebido a droga no Porto de Voyager, de dois homens de origem peruana, na manhã do dia 24/12/22, e que receberia R$4.000,00 (quatro mil reais) pela entrega da droga na capital do Amazonas.

Já no dia 26, por volta das 15h15, durante fiscalização pelos cachorros do Canil da Polícia Federal/AM porão de bagagens do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes, foi efetuada a apreensão de aproximadamente 4 tabletes (aproximadamente 4 kg) de substância análoga à maconha. A droga encontrava-se revestida por invólucro de plástico na cor preta dentro da mala. O homem, de 26 anos, proprietário da mala em que foi encontrada a droga, foi preso em flagrante. O preso contou em depoimento ao delegado responsável que receberia R$1.100,00 (mil e cem reais) pela entrega da droga em Florianópolis/SC.

Por fim, no dia 28/12/22, por volta das 11h45, durante fiscalização por agentes federais e cão detector de drogas, Zeus, do Canil da Polícia Federal/AM, no porão de bagagens do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes, foi efetuada a apreensão de aproximadamente 15 tabletes (aproximadamente 15 kg) de substância análoga à skunk. A droga encontrava-se revestida por invólucro de plástico na cor preta dentro de uma mala. O homem, de 24 anos, proprietário da mala em que foi encontrada a droga, foi preso em flagrante.

