PF apreende drogas no aeroporto de São Paulo

Guarulhos/SP – A PF, em ações distintas realizadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu entre os dias 27/10 e madrugada de hoje (30/10), 5 passageiros tentando embarcar com droga para a Europa, África e Ásia.

A primeira ação ocorreu na sexta-feira (27), resultando na prisão de um brasileiro que pretendia embarcar para Lisboa, em Portugal, transportando, nas palmilhas do tênis que calçava e em fundos falsos forjados em sua mala, quase três quilos de cocaína.

Três prisões foram feitas no domingo. Dois homens, nacionais da Nigéria, possuidores de Registro Nacional de Migrante (RNM), que embarcariam para seu país natal, foram flagrados com cocaína em roupas, quase 8 Kg, nas palmilhas de sapatos e fundos falsos forjados em mala, quase 2 Kg. Já com um brasileiro, que embarcaria para a França, os policiais federais encontraram mais de um quilo, da mesma droga, fixados às suas pernas. O homem, ao receber voz de prisão, disse aos policiais que havia engolido cápsulas com a droga e também as tinha introduzido no corpo. Em razão do risco de morte, o suspeito foi conduzido ao hospital público para que pudesse expelir a droga com segurança.

Por fim, na madrugada de hoje (30/10), os policiais prenderam um homem, nacional da Nigéria, também possuidor de RNM, que pretendia embarcar em voo para o Catar, com mais de 2 Kg de cocaína costurados a uma bermuda.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

Tel: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal