PF apreende drogas em embarcação no Porto de Tabatinga/AM

Tabatinga/AM – A Polícia Federal na tarde do dia 02/01, durante fiscalização no Porto de Tabatinga/AM, efetuou a apreensão de aproximadamente 7 kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

A droga encontrava-se revestida por uma espécie de plástico e estava escondida no interior do ralo do banheiro e vaso sanitário de uma embarcação do tipo recreio.

A Polícia Federal instaurou procedimento investigativo para chegar ao autor do ato ilícito.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é um crime com pena de até 15 anos de reclusão, além de multa.

Comunicação Social

Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas

Telefone: (92) 3655-1548

[email protected]