PF apreende drogas e cigarros contrabandeados na margem do Rio Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com forças de segurança estaduais, realizou na última terça-feira (7/10) três apreensões na margem brasileira do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu/PR.

As ações ocorreram durante patrulhamentos em área de mata, após o desembarque de volumes por embarcações que realizaram travessia clandestina a partir do Paraguai.

Na primeira ocorrência, por volta das 15h, foram apreendidos dois fardos de substância entorpecente, totalizando 20,2 quilos de maconha. Já às 21h30, uma nova ação resultou na apreensão de oito caixas de cigarros contrabandeados, equivalentes a aproximadamente 4 mil maços.

A maior apreensão foi registrada às 22h, quando os agentes localizaram oito fardos de maconha prensada, somando 165,3 quilos da droga.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de praxe. As ações integram o esforço permanente de fiscalização na região da tríplice fronteira, reconhecida como rota estratégica para o tráfico de drogas e o contrabando de mercadorias.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal