PF apreende droga enviada via Correios no RN

Natal/RN. A Polícia Federal, em ação conjunta com os Correios e a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), apreendeu, nesta quarta-feira (18/10), aproximadamente 1,7 kg de substância orgânica com característica análoga a maconha, em Natal/RN. O trabalho contou com o apoio dos cães farejadores da PF.

Na ação, a substância que havia sido enviada de duas cidades do Sul e do Sudeste do país chegou ao Rio Grande do Norte por meio de encomendas dos Correios com destino a Caicó e Natal.

Diante dos fatos, a substância apreendida foi encaminhada para a perícia e as investigações seguem em andamento para identificação dos envolvidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

Fonte: Polícia Federal