PF apreende droga dentro do forro de mochila

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu na madrugada desta terça-feira (31/1), uma passageira de voo internacional com cerca cinco quilos de cocaína.

Policiais federais, por meio de fiscalização indireta com o aparelho de raio-x, apreenderam, costurados ao forro de uma mochila, dois volumes contendo a droga. A suspeita, nacional de Angola, estava realizando os procedimentos migratórios quando foi presa em flagrante. Ela pretendia embarcar em voo para seu país natal, com escala em Doha, no Catar.

A presa será apresentada à Justiça Federal onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo