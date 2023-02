PF apreende droga dentro de frascos para cosméticos

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu na tarde desta quarta-feira (1/2), uma passageira de voo internacional com quase seis quilos de cocaína.

Policiais federais, que fiscalizam passageiros e bagagens com o auxílio de cães farejadores, após a indicação do animal, abordaram uma mulher que fez o check-in para voo com destino a Luanda, em Angola, e a conduziram para revista indireta de seus pertences, por meio do aparelho de raio-x.

As imagens indicaram a presença de substância orgânica dentro de diversos volumes contidos em sua mala e, por essa razão, a suspeita foi conduzida à delegacia para que, na presença de testemunhas, fosse realizada perícia no material suspeito.

Na mala da passageira, foram encontrados 30 frascos de cosméticos contendo, no total, quase seis quilos de cocaína. A mulher, uma brasileira de 33 anos de idade, que tinha como destino final a cidade de Joanesburgo, na África do Sul, recebeu voz de prisão.

Comunicação Social

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo