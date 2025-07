PF apreende dois caminhões com cigarros contrabandeados em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal apreendeu, na manhã deste sábado (26/7), dois caminhões carregados com cerca de 800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu em uma oficina no bairro Portal da Foz, durante diligências na região.

No local, os policiais encontraram uma carreta totalmente carregada com cigarros paraguaios. Ao lado, estava estacionado um caminhão baú, utilizado para transportar a carga até a oficina. Ambos os veículos foram apreendidos.

O responsável pela oficina e o motorista do caminhão baú foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR – CS/PF/Foz

Fonte: Polícia Federal