PF apreende cocaína enviada pelos Correios com destino ao interior do Rio Grande do Norte

Natal/RN . A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (15/10), aproximadamente 1 kg de cocaína durante fiscalização no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, localizado na Zona Oeste de Natal/RN.

O entorpecente estava acondicionado em duas latas de cereal em pó, envoltas em plástico e fita adesiva preta, dentro de uma caixa de papelão.

As investigações iniciais indicam que a encomenda foi postada na cidade de Guarulhos/SP e tinha como destino final o município de Pau dos Ferros/RN, no interior do estado.

A ação integra o conjunto de operações permanentes da Polícia Federal voltadas ao combate do tráfico de drogas por meio do sistema de encomendas postais. O material apreendido foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio Grande do Norte, onde passará por perícia.

