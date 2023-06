PF apreende cigarros eletrônicos contrabandeados no PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal apreendeu, em ação conjunta com a Receita Federal, uma van, vinda do Paraguai, com fundo falso preenchido com diversas caixas de cigarros eletrônicos e essências em Foz do Iguaçu/PR, na manhã desta segunda-feira (5/6).

O flagrante ocorreu quando policiais federais e servidores da Receita Federal realizavam fiscalização nas pistas de entrada de veículos, na aduana da Ponte Internacional da Amizade, e abordaram uma van, de placa paraguaia.

Ao vistoriarem o veículo, foi encontrado um fundo falso na van, com várias caixas de produtos estrangeiros contrabandeados. Após a identificação do condutor, foi possível constatar que ele possuía diversos registros de apreensões de veículos com fundo falso, caracterizando a reincidência da prática criminosa do contrabando.

Diante da situação, o homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para a lavratura do flagrante, enquanto que o veículo e as mercadorias foram encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal também em Foz do Iguaçu.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

[email protected]

Fonte: Polícia Federal