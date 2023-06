PF apreende cerca de 561 kg de cocaína em SP

Santos/SP – A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu cerca de 561kg de cocaína, no Porto de Santos/SP, nessa sexta-feira (23/6).

O entorpecente estava no interior de um contêiner com carga original de bobinas de papel e que se encontrava depositado em um dos terminais no Porto de Santos. O navio tinha como destino a Antuérpia.

O contêiner foi selecionado pela Área de Gestão de Riscos da Receita Federal, com análise das operações de exportação, em função do seu poder alfandegário no porto.

Diante do flagrante, o entorpecente foi apreendido pela PF, que realizou perícia no local dos fatos, a fim de subsidiar a investigação a ser conduzida em inquérito policial.

Fonte: Polícia Federal