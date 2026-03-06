PF apreende cerca de 30 kg de haxixe, passaportes falsos e captura foragido no Aeroporto de Guarulhos

São Paulo/SP. A Polícia Federal realizou, nessa quinta-feira (5/3), no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, uma série de ações de fiscalização que resultaram na apreensão de, aproximadamente, 30 kg de entorpecentes, de documentos falsos e na prisão de um homem procurado pela Justiça.

Durante os procedimentos de controle migratório, policiais federais identificaram e prenderam um homem que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do estado de Goiás, por inadimplemento de pensão alimentícia. O detido foi conduzido à delegacia e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do juízo competente.

Em outra ação no controle migratório, uma estrangeira foi flagrada portando dois passaportes e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificados. A abordagem contou com o suporte do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CTT) da Ameripol e dos sistemas de inteligência da PF. A suspeita poderá responder pelos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso.

No Terminal de Cargas (TECA), a Polícia Federal foi acionada pela Receita Federal após a identificação de substâncias suspeitas em mercadorias importadas. Após exames periciais em duas cargas distintas, provenientes dos Estados Unidos, os policiais apreenderam quase 30 kg de haxixe. A droga estava escondida e era monitorada por dispositivo remoto.

Foi instaurado procedimento policial para identificar os responsáveis pela importação do entorpecente.

