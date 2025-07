PF apreende cédulas falsas enviadas via Correios em São Paulo

Araçatuba/SP. A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (1/7), um pacote com R$1.000 em cédulas falsas enviadas via Correios.

O destinatário da encomenda foi identificado no momento da entrega e conduzido à Delegacia da PF para a lavratura dos procedimentos legais. Um aparelho celular também foi apreendido na ação.

A apreensão é resultado de uma investigação sobre o envio de moeda falsa. As cédulas apresentavam indícios claros de falsificação, como a repetição do mesmo número de série. Tanto as notas quanto o celular serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações e identificar a origem do material.

Comunicação Social da Polícia Federal em Araçatuba/SP

Telefone: 18 3117-2312

Fonte: Polícia Federal