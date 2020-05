PF apreende cédulas falsas e prende uma pessoa em Brasilândia/MS

.

Três Lagoas/MS – A Polícia Federal efetuou hoje (19/5) a prisão em flagrante de indivíduo que comprou, por meio de redes sociais, grande quantidade de cédulas falsas. O detido adquiriu 20 cédulas de R$ 100, 40 cédulas de R$ 50 e 50 cédulas de R$ 20, totalizando R$ 5.000,00 falsificados.

A Polícia Federal recebeu informação do órgão de fiscalização estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de que havia uma encomenda com suspeita de conter produtos ilícitos no fluxo postal. Desta forma, Policiais Federais acompanharam a entrega do material e efetuaram a fiscalização quando recebida pelo destinatário. Uma vez constatado que ele encomendou cédulas falsas de real, a prisão foi efetuada.

O detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas/MS, não repassando maiores detalhes sobre a compra ilícita, apenas informando que a correspondência foi postada recentemente em Araçatuba/SP.

O crime de moeda falsa tem pena de 03 a 12 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Três Lagoas/MS

Contato: (67) 3509-0400 / 0402