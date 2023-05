PF apreende carreta com 25 toneladas de alho descaminhado da Argentina no PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (12/5), uma carreta carregada com caixas de alho importado da Argentina sem documentação fiscal, em um galpão nas proximidades da Aduana da Ponte Internacional da Amizade, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Os policiais realizavam uma diligência na região próxima à fronteira com o Paraguai, quando desconfiaram do caminhão no interior de um galpão. Ao vistoriarem o local, encontraram cerca de 25 toneladas de alho importado da Argentina, com diversas inconsistências na documentação fiscal, que foi apresentada pelo responsável da carga.

O carregamento, que tinha como destino a cidade de São Paulo/SP, foi, então, retido e apreendido pelos policiais federais e encaminhados à Delegacia da Receita Federal para a adoção das devidas medidas fiscais e administrativas cabíveis.

O crime de descaminho se caracteriza pelo não pagamento dos impostos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadorias, tendo previsão de penas que variam de 1 a 4 anos de reclusão. Por ser um crime federal, um inquérito será instaurado pela PF para identificação dos envolvidos no ocorrido.

