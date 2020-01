PF apreende caminhão carregado com cigarros contrabandeados

Foz do Iguaçu/PR – Policiais Federais, da Força Nacional e Segurança Pública e Policiais Civis COPE/PR realizaram, no âmbito da Operação Hórus e do Programa VIGIA, diligências que culminaram em várias apreensões entre os dias 21 e 28/1.

Na terça-feira (21/1), foram apreendidos 2 mil relógios e caixas de cigarros na Vila Portes, Foz do Iguaçu/PR. Em seguida, foi realizada a apreensão de uma moto, de placa paraguaia, com fundo falso, no qual foram encontrados diversos aparelhos celulares, também na Vila Portes. Ainda na terça-feira, foi apreendido um veículo carregado com caixa de cigarros, no Porto Clandestino denominado IVO, em Foz do Iguaçu. No mesmo horário, no Lago de Itaipu, próximo à cidade de Entre Rios do Oeste, foi apreendida uma embarcação em chapa de aço propulsada por motor, carregada de cigarros.

Na quarta-feira (22/1), ocorreu a apreensão de uma embarcação de madeira a remo carregada com vários volumes contendo anabolizantes e cigarros, na Beira Rio, local denominado de IVO, em Foz do Iguaçu/PR.

Na quinta-feira (23/01), foi apreendido um veículo com sacolas contendo celulares, na Vila Portes, Foz do Iguaçu/PR.

Na sexta-feira (24/1), ocorreu a apreensão de uma embarcação de madeira propulsada por motor, carregada com quatro pneus de caminhão, no Rio Parana, próximo ao Porto Clandestino denominado Escadinha, Foz do Iguaçu. Ainda na mesma data, foi feita apreensão de uma embarcação de madeira a remo carregada com três volumes de materiais de informática e cigarros, no Rio Paraná, no local denominado Estiva, Favela do Monsenhor Guilherme, Foz do Iguaçu/PR.

Na terça-feira (28/1), foi apreendida uma embarcação de madeira a remo carregada com dois volumes de eletrônicos, no local denominado Favela do Bambu, Foz do Iguaçu/PR.

Embarcações, veículos e mercadorias foram encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu.

**Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.

