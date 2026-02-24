PF apreende adolescente e moedas falsas em Anápolis/GO

Anápolis/GO. A Polícia Federal, nesta terça-feira (24/2), realizou a apreensão de um suspeito menor de idade no momento em que recebeu cinco cédulas nos valores nominais de R$ 100, totalizando a quantia de R$ 500 em cédulas falsas.

Ao ser inspecionadas, constatou-se que as notas recolhidas possuíam características similares às verdadeiras, simulando alguns elementos de segurança. Realizada a apreensão, o menor foi encaminhado para a central de flagrantes da Polícia Civil de Goiás.

As investigações prosseguirão no intuito de descobrir eventuais envolvidos na falsificação de moedas.

