PF apreende 8kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Recife

Recife/PE. Polícia Federal prende cidadão italiano em flagrante nesta terça-feira (19/9), no Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes, ao tentar embarcar para Europa com mais de 8 kg de droga na bagagem despachada. A cidade de Bologna, na Itália, era o seu destino final, após conexão em Lisboa, Portugal. Esta foi a primeira vez em que o estrangeiro esteve no Brasil. Ele declarou à Polícia Federal que teria recebido a droga em São Paulo.

Detectores de raio X identificaram a presença da droga no interior da mala que, após submetida a narcoteste, obteve resultado positivo para cocaína. Foram apreendidos 8,3 kg da droga.

O italiano foi preso em flagrante e responderá criminalmente à Justiça Federal brasileira pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena poderá chegar a 15 anos de reclusão.

Na última sexta-feira (15/09), um brasileiro também foi preso por tráfico internacional de drogas, após ter sido flagrado com dois tabletes de cocaína escondidos em bojos de sutiã, totalizando 1 kg da droga na bagagem despachada. O jovem era natural de Porto Franco, no Maranhão, e embarcava para Dublin, capital da Irlanda, com conexão em Lisboa.

O primeiro caso de prisão em flagrante deste mês ocorreu no dia 1/9, quando uma mulher de 42 anos tentou embarcar com cocaína acondicionada sob a forma de resina, junto à estrutura da mala, para Lisboa, onde seria recebida com a droga.

