PF apreende 80 kg de drogas e prende 9 pessoas no Aeroporto de Guarulhos/SP

Guarulhos/SP. A Polícia Federal realizou ações de fiscalização no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos entre os dias 20 e 23/2, que resultaram na apreensão de aproximadamente 80 kg de drogas e na prisão de 9 pessoas.

Durante as atividades de controle migratório e inspeção de bagagens, com o apoio de sistemas de inteligência, foram identificadas situações em que passageiros tentavam embarcar ou desembarcar portando substâncias ilícitas, totalizando cerca de 20 kg de cocaína apreendidos em diferentes modalidades de ocultação.

Ainda no período, dois cidadãos estrangeiros, que desembarcaram de voo vindo dos Estados Unidos, foram presos transportando 58 kg de haxixe em suas bagagens. A droga estava distribuída em malas rígidas e foi detectada após inspeção por equipamento de raio-X e por verificação manual.

Em outra frente de atuação, a PF foi acionada pela Receita Federal após a identificação de encomendas internacionais suspeitas contendo derivados de cannabis sem autorização sanitária. O material foi apreendido e encaminhado para investigação.

A PF também cumpriu dois mandados de prisão, um por condenação relacionada ao tráfico de drogas e outro por inadimplemento de pensão alimentícia.

Fonte: Polícia Federal