PF apreende 55 kg de cocaína em navio no CE

Fortaleza/CE. A Polícia Federal apreendeu, na tarde deste domingo (29/10), 55 kg de cocaína ocultada em compartimento de um navio cargueiro atracado em Pecém/CE, em atuação conjunta com a Diretoria de Segurança do Complexo do Pecém e Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.

A droga estava ocultada em tabletes que se encontravam em duas bolsas. O material suspeito foi identificado pela tripulação do navio na caixa de mar da embarcação, por meio de fiscalização de rotina.

O navio veio do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, atracou em Fortaleza e terá como destino Las Palmas, na Espanha.

Diante da situação, a droga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e será instaurado Inquérito Policial para investigar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos por tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85)9.9972-0194

Fonte: Polícia Federal