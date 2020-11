PF apreende 50 kg de cocaína em município da Baixada Fluminense

Belém/PA – A Polícia Federal participou, entre os dias 26 e 30 de outubro, de operação conjunta com a Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo, órgão vinculado ao Ministério da Economia, e os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, além da Defensoria Pública da União e IBAMA no combate ao trabalho escravo.

A ação ocorreu em garimpo localizado no município de Jacareacanga, onde foram encontrados 39 trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos, mantidos em condições degradantes de trabalho e de vida. Durante a fiscalização, verificou-se que os gêneros de primeira necessidade e os equipamentos de proteção individuais eram inadequados ou inexistentes, bem como outros produtos eram fornecidos pelos empregadores a preços bastante acima do mercado.

Durante a operação, além do resgate dos trabalhadores, a Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante por mineração ilícita, exploração de mão de obra análoga à de escravos e porte de munição de arma de fogo. Além disso, o IBAMA inutilizou duas escavadeiras hidráulicas empregadas para mineração irregular.

As penas mínimas e máximas somadas dos crimes investigados são de 4,5 a 17 anos de reclusão, além de multa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

Telefone: (91) 3214-8029 / 984222396

E-mail: [email protected]pf.gov.br